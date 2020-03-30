В марте таможня «сдала» в бюджет 84% от плана

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В марте 2020 года поступления в государственный бюджет Украины от Государственной таможенной службы составляли 29 миллиардов гривен (1,1 миллиарда долларов США) или 84% от запланированного в бюджете.
Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов в FACEBOOK.
“Ограничительные меры в связи с распространением эпидемии COVID-19 и нарушения логистических цепочек уже сказываются на товарообороте между Украиной и миром. И эта тенденция, к сожалению, характерна для всех стран. Однако Китай смог остановить коронавирус на своей территории, поэтому мы ожидаем постепенного возобновления торговли и промышленного производства, а значит и постепенного роста товарооборота, в том числе с Украиной”, – говорится в сообщении.
Из чего состоят поступления от таможни и какие факторы влияют:
Что с курсом:
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