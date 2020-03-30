В марте таможня «сдала» в бюджет 84% от плана

В марте 2020 года поступления в государственный бюджет Украины от Государственной таможенной службы составляли 29 миллиардов гривен (1,1 миллиарда долларов США) или 84% от запланированного в бюджете.

Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов в FACEBOOK.

“Ограничительные меры в связи с распространением эпидемии COVID-19 и нарушения логистических цепочек уже сказываются на товарообороте между Украиной и миром. И эта тенденция, к сожалению, характерна для всех стран. Однако Китай смог остановить коронавирус на своей территории, поэтому мы ожидаем постепенного возобновления торговли и промышленного производства, а значит и постепенного роста товарооборота, в том числе с Украиной”, – говорится в сообщении.

Из чего состоят поступления от таможни и какие факторы влияют:

таможня собирает налоги с импорта товаров. Объем налогооблагаемого импорта в марте 2020 года составил 5,2 млн тонн или 4,4 млрд долл. Это на 13,5% меньше по весу и на 4,7% меньше по стоимости по сравнению с мартом 2019 год;

в марте 2020 года объем начисленных к уплате таможенных платежей (% от стоимости товара, ввозимого в Украину) был равен 1,1 млрд долл., что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года;

в бюджет-2020 заложено, что налогооблагаемый импорт в марте вырастет на 11,3%, вместо этого он упал до -4,7%. На этот фактор влияет несколько факторов: падение цен на сырье (падают цены на нефть, прокат и т.д.), проблемы с поставками из Китая из-за коронавируса, ограничение движения на границах.

Что с курсом:

курс гривны – в среднем 26,4 грн/долл. в марте – хоть и приблизился к заложенному в бюджете 27 грн/долл., но математически бюджет все еще получает меньше сборов в гривне по сравнению с планом;