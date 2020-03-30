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Windows 10 будет занимать меньше места на диске и станет меньше нагружать процессор

Windows 10 будет занимать меньше места на диске и станет меньше нагружать процессор

Компания Microsoft выпустит крупное обновление Windows 10 под обозначением 20H1 (или внутренним индексом v2004) или до конца текущего месяца, или в середине следующего.

В нем будет реализовано немало новшеств, ключевые из которых – снижение нагрузки на центральный процессор и уменьшение объема занимаемого операционной системой дискового пространства.

Также в так называемом майском обновлении улучшится поиск и станет более простым и наглядным процесс подключения беспроводных устройств через интерфейс Bluetooth – в нынешнем варианте Windows 10 его вряд ли можно назвать интуитивно понятным.

По материалам iXBT.com
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