Windows 10 будет занимать меньше места на диске и станет меньше нагружать процессор

Компания Microsoft выпустит крупное обновление Windows 10 под обозначением 20H1 (или внутренним индексом v2004) или до конца текущего месяца, или в середине следующего.

В нем будет реализовано немало новшеств, ключевые из которых – снижение нагрузки на центральный процессор и уменьшение объема занимаемого операционной системой дискового пространства.

Также в так называемом майском обновлении улучшится поиск и станет более простым и наглядным процесс подключения беспроводных устройств через интерфейс Bluetooth – в нынешнем варианте Windows 10 его вряд ли можно назвать интуитивно понятным.