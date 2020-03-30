0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Honda при помощи GM создаст два новых электромобиля

Honda при помощи GM создаст два новых электромобиля

Японская компания Honda два своих новых электромобиля разработает при помощи американского концерна General Motors. Эти новинки появятся в продаже к 2024 году.

Два новых электромобиля Honda создадут на электрической платформе General Motors. Они получат литий-ионную батарею Ultium нового поколения емкостью до 200 кВтч, благодаря чему запас хода у электрокаров составит 650 км.

На новой электрической платформе General Motors планирует выпускать самые разные модели. Среди них будут, например, автономный автомобиль Cruise Origin, люксовый внедорожник Cadillac Lyriq, а также электрические пикапы. Особенности конструкции платформы позволят создавать автомобили как с передним и задним, так и с полным приводом.

Интересно, что эти два новые электромобиля компания Honda будет делать на заводах концерна General Motors. Американский автогигант таким образом покроет расходы на разработку батарей и платформ для автомобилей, а японская компания оптимизирует свое производство и сэкономит деньги.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.