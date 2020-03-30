Honda при помощи GM создаст два новых электромобиля

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Японская компания Honda два своих новых электромобиля разработает при помощи американского концерна General Motors. Эти новинки появятся в продаже к 2024 году.
Два новых электромобиля Honda создадут на электрической платформе General Motors. Они получат литий-ионную батарею Ultium нового поколения емкостью до 200 кВтч, благодаря чему запас хода у электрокаров составит 650 км.
На новой электрической платформе General Motors планирует выпускать самые разные модели. Среди них будут, например, автономный автомобиль Cruise Origin, люксовый внедорожник Cadillac Lyriq, а также электрические пикапы. Особенности конструкции платформы позволят создавать автомобили как с передним и задним, так и с полным приводом.
Интересно, что эти два новые электромобиля компания Honda будет делать на заводах концерна General Motors. Американский автогигант таким образом покроет расходы на разработку батарей и платформ для автомобилей, а японская компания оптимизирует свое производство и сэкономит деньги.
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