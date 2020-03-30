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АМКУ пригрозил производителям антисептиков штрафом в 5% дохода за спекуляции на теме коронавируса

АМКУ пригрозил производителям антисептиков штрафом в 5% дохода за спекуляции на теме коронавируса

В Антимонопольном комитете Украины предостерегли производителей антисептиков или дезинфицирующих средств не спекулировать на теме коронавируса и не подавать в рекламе или на этикетках своих изделий непроверенную информацию об эффективности своих товаров.

Соответствующее предупреждение АМКУ появилось на его сайте.

В частности, Антимонопольный комитет предостерег производителей антисептиков от:

  • использования слов, производных от слова «коронавирус», COVID т.п. без достаточных и веских оснований;
  • распространения непроверенной информации о способности антисептика влиять на вирусы;
  • использования недостаточного количества действующего вещества в антисептике;
  • распространения информации о времени эффективного действия средства;
  • распространения информации о том, что средство убивает определенный процент бактерий, если у производителя нет реальных доказательств этого;
  • продажи своих товаров без соответствующих разрешительных документов.

«Хотим подчеркнуть: министр здравоохранения во время встречи с представителями украинских фармацевтических компаний отметил, что сейчас в Украине процедура регистрации антисептических и стерилизующих средств законодательно заблокирована. По его словам, правительство только собирается упростить указанную процедуру для борьбы с коронавирусом», – сообщают в АМКУ.

За нарушение установленных предостережений Антимонопольный комитет готов штрафовать производителей на 5% размера дохода за прошлый год, так как подобные нарушения посчитают введением потребителей в заблуждение.

По материалам Finance.UA
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