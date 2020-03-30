АМКУ пригрозил производителям антисептиков штрафом в 5% дохода за спекуляции на теме коронавируса

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В Антимонопольном комитете Украины предостерегли производителей антисептиков или дезинфицирующих средств не спекулировать на теме коронавируса и не подавать в рекламе или на этикетках своих изделий непроверенную информацию об эффективности своих товаров.
Соответствующее предупреждение АМКУ появилось на его сайте.
В частности, Антимонопольный комитет предостерег производителей антисептиков от:
«Хотим подчеркнуть: министр здравоохранения во время встречи с представителями украинских фармацевтических компаний отметил, что сейчас в Украине процедура регистрации антисептических и стерилизующих средств законодательно заблокирована. По его словам, правительство только собирается упростить указанную процедуру для борьбы с коронавирусом», – сообщают в АМКУ.
За нарушение установленных предостережений Антимонопольный комитет готов штрафовать производителей на 5% размера дохода за прошлый год, так как подобные нарушения посчитают введением потребителей в заблуждение.
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