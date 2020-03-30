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Из-за границы вернулись еще 7,2 тыс. украинцев

Из-за границы вернулись еще 7,2 тыс. украинцев

Поток украинцев, возвращающихся домой, за минувшие сутки составил почти 7,2 тысячи человек.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В течение суток пограничники провели более 13,5 тысячи контрольных операций. В целом, за минувшие сутки в Украину вернулись почти 7,2 тысячи граждан Украины.

Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли более 3 тыс. человек.

Ранее Finance.ua писал, что в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 в Украину вернулись более 270 тысяч украинцев.

Справка Finance.ua:

  • По данным Министерства финансов Украины, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украину 12,9 миллиарда долларов. В течение 2019 года объем денежных переводов мигрантов вырос на 12,2% против предыдущего года и способствовал росту уровня средней зарплаты в Украине.
По материалам Finance.UA
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