Производитель пива Corona приостанавливает работу

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Мексиканская пивоваренная группа Grupo Modelo заявила, что временно прекратит производство пива Corona и других брендов, экспортируемых в 180 стран, из-за решения правительства о сокращении деловой активности нестратегических предприятий.
Об этом сообщает Reuters.
Пивоваренный производитель сообщил, что остановка начнется в воскресенье.
“Если правительство даст какое-то разъяснение, которое подтверждает, что пиво является агропромышленным продуктом, в Grupo Modelo мы готовы выполнить план, при котором более 75% наших сотрудников работают на дому и в то же время гарантируют поставку пива”, – говорится в заявлении.
Сельское хозяйство и производство продуктов питания в целом считаются основными видами деятельности страны.
Правительство Мексики на этой неделе объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и распорядилось приостановить нестратегические предприятия после того, как число случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 1000 человек.
Grupo Modelo является частью пивоваренной группы Anheuser-Busch InBev и управляет 11 пивоваренными заводами в Мексике.
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