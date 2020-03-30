Производитель пива Corona приостанавливает работу

Мексиканская пивоваренная группа Grupo Modelo заявила, что временно прекратит производство пива Corona и других брендов, экспортируемых в 180 стран, из-за решения правительства о сокращении деловой активности нестратегических предприятий.

Об этом сообщает Reuters.

Пивоваренный производитель сообщил, что остановка начнется в воскресенье.

“Если правительство даст какое-то разъяснение, которое подтверждает, что пиво является агропромышленным продуктом, в Grupo Modelo мы готовы выполнить план, при котором более 75% наших сотрудников работают на дому и в то же время гарантируют поставку пива”, – говорится в заявлении.

Сельское хозяйство и производство продуктов питания в целом считаются основными видами деятельности страны.

Правительство Мексики на этой неделе объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и распорядилось приостановить нестратегические предприятия после того, как число случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 1000 человек.

Grupo Modelo является частью пивоваренной группы Anheuser-Busch InBev и управляет 11 пивоваренными заводами в Мексике.