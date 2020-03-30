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Правительство предложит Раде обнулить пошлину на гречку

Правительство предложит Раде обнулить пошлину на гречку

Кабмин предложит Верховной Раде обнулить пошлину на сырую гречку до конца маркетингового года.

Об этом в Facebook сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Мы будем предлагать Раде обнулить пошлину на сырую гречку до конца маркетингового года», – говорится в заметке.

“Ограничение по экспорту гречки является взвешенным и хорошо просчитанным. Оно обусловлено тем, что уже несколько дней РФ, Казахстан и Беларусь пытаются восстановить баланс на своих внутренних рынках ввиду ограничения экспорта, – пишет он.

Он добавил, что запрет экспорта – это также сигнал для внутреннего рынка – наступает период возросшего спроса, который может нарушить нормальное функционирование рынка. В условиях запрета экспорта переработчики и сети должны понять, что рынок формируют только они.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров запретил экспортировать гречку на внешние рынки до 1 июля 2020 года. Свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.
  • Ранее сообщалось, что картофель и гречка бьют ценовые рекорды. Цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%.
По материалам Finance.UA
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