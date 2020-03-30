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Зеленский обещает меморандум с МВФ уже в апреле

Зеленский обещает меморандум с МВФ уже в апреле

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшие недели подпишет меморандум с Международным валютным фондом.

Об этом он сообщил во время телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

“Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе.

Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики”, – отметил президент.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров получил положительный отклик от Международного валютного фонда, и вскоре ожидает первый транш.
  • Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиарда долларов оставалось выполнить два prior actions: принятие закона о рынке земли и проект закона об экс-владельцах обанкротившихся банков.
  • 30 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала “антиколомойский” законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • 31 марта Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
По материалам Економічна Правда
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