Зеленский обещает меморандум с МВФ уже в апреле

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшие недели подпишет меморандум с Международным валютным фондом.

Об этом он сообщил во время телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

“Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе.

Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики”, – отметил президент.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров получил положительный отклик от Международного валютного фонда, и вскоре ожидает первый транш.

Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиарда долларов оставалось выполнить два prior actions: принятие закона о рынке земли и проект закона об экс-владельцах обанкротившихся банков.

30 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала “антиколомойский” законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.