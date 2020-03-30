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В Украине запретили экспортировать гречку

В Украине запретили экспортировать гречку

Кабинет министров запретил экспортировать гречку на внешние рынки до 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на решение правительства.

“Запрет на экспорт гречки – это временная мера, необходимая для защиты внутреннего рынка. Сейчас ситуация на украинском рынке стабильна”, – сообщают в ведомстве.

Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.

Справка Finance.ua:

  • Свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.
По материалам Finance.UA
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