В Украине запретили экспортировать гречку

Кабинет министров запретил экспортировать гречку на внешние рынки до 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на решение правительства.

“Запрет на экспорт гречки – это временная мера, необходимая для защиты внутреннего рынка. Сейчас ситуация на украинском рынке стабильна”, – сообщают в ведомстве.

Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.

Справка Finance.ua: