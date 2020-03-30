Межбанк: день прошел позитивно для гривны

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Валютный рынок четверга, как и прогнозировалось, прошел под знаком оживления торгов и общего настроя на укрепление гривны. Мы не можем сказать, что все клиенты резко активизировались (малый и средний бизнес по прежнему стоит из-за карантина), но крупные компании сегодня были более заметны на межбанке в связи с тем, что им надо проводить свои хозяйственные операции и хоть как-то сводить концы с концами, удерживая свои компании на плаву.
Импортеры в более худшем положении – выручка стремительно падает за счет того, что население и бизнес максимально ужимаются в своих затратах. А низкие цены на нефть позволяют торговцам энергоносителями экономить валюту, что также снижает спрос на нее их стороны. По факту – спрос падает быстрее, чем предложение и это позитивно отражается на курсе гривны. Покупают валюту сейчас в основном валютные заемщики (на опасениях ее дальнейшего роста они стараются максимально закрыть свои внешние обязательства), а также те нерезиденты – кто решил выходить из гривневых ОВГЗ и возвращаться в валюту. Перекосом предложения и спроса сегодня воспользовался Нацбанк, который в середине дня скупал доллар по 27,50 гривен и ниже и откупал таким образом ранее потраченные резервы. При этом, еще недавно он продавал доллар на пике ажиотажа по ценам значительно выше 28 гривен, а сейчас постепенно снижает цену своих покупок.
Кроме этого, НБУ сегодня провел аукцион по продаже наличного доллара для подкрепления касс банков. Они купили всего $241,5 млн, хотя регулятор предлагал $ 280 млн. Это снимет давление на наличном рынке, где пока в некоторых регионах наличного доллара сейчас все еще не хватает и что вызывает недовольство вкладчиков и граждан, желающих купить наличную валюту.
В целом , межбанк сегодня прошел достаточно позитивно для гривны и в итоге безналичный доллар при продаже подешевел на 26 копеек — с утренних 27,67/27,74 до 27,42/27,48.
Ход торгов:
Рынок вновь зависел от поведения крупных игроков, но общая активность на торгах несколько выросла.
Предложение практически весь день превышало спрос, и за первый час сессии доллар подешевел со стартовых 27,67/27,74 гривен до 27,63/27,67 к 11:00. К полудню покупателей все равно было больше, чем продавцов, и курс просел до 27,57/27,605 на 12:00 и до 27,50/27,53 к обеду.
Доллар просел бы в этот период и больше, но вначале его поддерживали покупки одного из банков с иностранным капиталом, а затем на рынок вышел Нацбанк и выкупал весь доллар по цене до 27,50 гривен.
После обеда курс к 15 часам на единичных сделках даже чуть вырос до 27,525/27,56 гривен, но затем уже окончательно пошел вниз на фоне оставшегося предложения при полном отсутствии спроса до 27,47/27,52 к 16 часам и до 27,42/27,48 к завершению сессии.
Проседание доллара ниже психологической отметки в 27,50 гривен – сохраняет позитивный настрой на ее укрепление у участников рынка и на завтра.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,52 / 27,56
евро – 30,01 / 30,04
российский рубль – 0,349 / 0,350
Курсы валют на Межбанке
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