"Самые тяжелые недели впереди" - глава Минздрава (видео)

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За два дня в Украине утвердили единый государственный протокол лечения больных COVID-19 и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в видеообращении к украинцам.
В мире нет прививки или лекарств от этого вируса, но Министерство разработало стандарт лечения, основанный на опыте стран, которые столкнулись с болезнью раньше, чем Украина.
«Самые тяжелые недели впереди, но я уверен, что сплотившись, украинский народ победит любую напасть, включая коронавирус. Уважаемые украинцы, ради вашей же безопасности мы усилили карантинные мероприятия. Оставайтесь дома. Карантин – это не каникулы, это война с невидимым врагом и вы – первая линия защиты», – подчеркнул он.
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