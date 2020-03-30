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"Самые тяжелые недели впереди" - глава Минздрава (видео)

"Самые тяжелые недели впереди" - глава Минздрава (видео)

За два дня в Украине утвердили единый государственный протокол лечения больных COVID-19 и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в видеообращении к украинцам.

В мире нет прививки или лекарств от этого вируса, но Министерство разработало стандарт лечения, основанный на опыте стран, которые столкнулись с болезнью раньше, чем Украина.

«Самые тяжелые недели впереди, но я уверен, что сплотившись, украинский народ победит любую напасть, включая коронавирус. Уважаемые украинцы, ради вашей же безопасности мы усилили карантинные мероприятия. Оставайтесь дома. Карантин – это не каникулы, это война с невидимым врагом и вы – первая линия защиты», – подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

По материалам Finance.UA
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