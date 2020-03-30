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В мобильное приложение Kyiv Smart City добавили новые функции

В мобильное приложение Kyiv Smart City добавили новые функции

В мобильном приложении Kyiv Smart City появились новые функции.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По информации директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, обратную связь с пользователями теперь осуществляет служба поддержки, а все замечания к городским сервисам можно передать в Контактный центр города Киева.

Что нового:

  • к сервисам добавилась возможность присоединить электронный ученический билет;
  • отслеживать свои поездки быстро и просто;
  • отправить обращение в Контактный центр 1551 (надо нажать на «Контактный центр Киева» в разделе «Служба поддержки», откуда автоматически будет осуществлен переход в приложение 1551).

Обновить или загрузить приложение Kyiv Smart City можно тут.

Загрузить приложение *1551.8 – тут.

«Теперь сообщить о неработающей лампе в подъезде или яме на дороге стало еще проще. Также в личном профиле пользователя раздел «Обратная связь» изменен на «Службу поддержки». В этом разделе пользователь может выбрать одну из доступных тем, выбрать вопрос из списка и сразу же получить ответ. Если же возник вопрос, которого нет в списке, нужно нажать на опцию «Напишите нам». Тогда вопрос попадет в техподдержку и ответ пришлют на привязанный к профилю электронный адрес пользователя», – рассказал Юрий Назаров.

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По материалам Finance.UA
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