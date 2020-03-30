Российская нефть подешевела еще на 18%

Стоимость Urals в Северо-Западной Европе в среду, 1 апреля, снизилась в абсолютном исчислении еще на $2,25 – до $10,54/баррель (cif Роттердам). Скидка на Urals относительно Brent остается без изменений – $4,75/баррель (cif Роттердам). Об этом сообщает ценовое агентство Argus Media.

Таким образом, цена российской нефти упала на минимальный с марта 1999 года уровень, а дисконт остается на самом высоком уровне с июня 2008 года.

Стоимость партий российской нефти для танкеров 80-тысячников в Средиземном море уменьшилась в среду на $2,25/баррель до $12,79/баррель. Скидка на этот сорт относительно Brent также не изменилась – $2,50/баррель.