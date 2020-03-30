Как физлицу получить информацию о своем налоговом долге

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Физическое лицо, не являющееся субъектом хозяйствования, может получить информацию о наличии (отсутствии) налогового долга, воспользовавшись электронным кабинетом, а также через официальный веб-портал ГНС.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС Ровенской области.
Как получить информацию в Электронном кабинете:
В каких случаях налоговое требование не направляется:
Физические лица имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган:
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