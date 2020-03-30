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Как физлицу получить информацию о своем налоговом долге

Как физлицу получить информацию о своем налоговом долге

Физическое лицо, не являющееся субъектом хозяйствования, может получить информацию о наличии (отсутствии) налогового долга, воспользовавшись электронным кабинетом, а также через официальный веб-портал ГНС.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС ​​Ровенской области.

Как получить информацию в Электронном кабинете:

  • в приватной части Электронного кабинета режим «Состояние расчетов с бюджетом» предоставляет пользователю электронного кабинета доступ к своим лицевым счетам по уплате налогов, сборов и других платежей (данные интегрированной карты плательщика). Красным цветом обозначены суммы задолженности перед бюджетом;
  • вход в приватную часть (личный кабинет) Электронного кабинета осуществляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг или через Интегрированную систему электронной идентификации – id.gov.ua (MobileID и BankID);
  • в случае возникновения у налогоплательщика налогового долга, контролирующий орган направляет ему налоговое требование в порядке, определенном для направления налогового уведомления-решения.

В каких случаях налоговое требование не направляется:

  • если общая сумма налогового долга налогоплательщика не превышает шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • в случае увеличения общей суммы налогового долга до размера, превышающего шестьдесят необлагаемых минимумов доходов граждан, контролирующий орган направляет налоговое требование такому налогоплательщику.

Физические лица имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган:

  • по месту жительства (регистрации) для проведения сверки данных по начисленной сумме налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка;
  • по месту своей регистрации для проведения сверки данных по начисленной сумме транспортного налога;
  • по месту нахождения земельного участка для проведения сверки данных по начисленной сумме платы за землю.
По материалам Finance.UA
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