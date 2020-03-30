Цены на лимоны взлетели и стремятся обновить рекорд

В этом месяце цены на лимоны на украинских рынках могут обновить рекорд из-за ограничений на экспорт из Турции. По сравнению с прошлым годом стоимость цитруса выросла в 2-2,5 раза, и трейдеры прогнозируют ее дальнейший рост, сообщает Инфо-Шувар. Украина ежегодно импортирует более 50 тыс. тонн лимонов, 35-40 тыс. тонн этого объема – из Турции.

“Кроме повышенного спроса во время пандемии и снижения курса гривны мы видим уменьшение предложения со стороны Турции – главного поставщика лимонов в Украину. Это толкает цены вверх. В апреле на рынке ожидается увеличение предложения аргентинского лимона, но напряжение это не снимет, потому что доля Турции в этот период на рынке лимонов в Украине составляет около 40%”, – рассказывает эксперт крупнейшего в Западной Украине оптового рынка “Шувар” Татьяна Гетьман.