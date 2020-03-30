Киевлян призвали сообщать о завышенных ценах на товары первой необходимости

Киевский городской голова Виталий Кличко призвал жителей столицы сообщать о завышенных ценах на товары первой необходимости.

Об этом он сказал на онлайн-брифинге.

По его словам, городская власть мониторит ситуацию с ценами на продукты первой необходимости в магазинах и супермаркетах столицы.

“Как только ввели ограничительные меры, жители города создали ажиотаж в магазинах. Скупали все – продукты питания, туалетную бумага, дезинфицирующие средства. Пользуясь сумасшедшим спросом, магазины и супермаркеты подняли цены на эти товары… Киевское областное отделение Антимонопольного комитета уже возбудило дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей Киева по факту существенного подорожания продуктов”, – сообщил Кличко.

По его словам, за последнюю неделю цены на основные продукты в столице не повысились, а в некоторых сетях и магазинах наоборот – выровнялись, а на некоторые товары даже снизились.

Кличко призвал киевлян сообщать о завышенных ценах на товары первой необходимости или в Контактный центр столицы 15-51, или в Антимонопольный комитет по телефону горячей линии 044-594-64-10.

Справка Finance.ua: