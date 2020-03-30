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Microsoft запатентовал планшет с тремя экранами (фото)

Microsoft запатентовал планшет с тремя экранами (фото)

Недавний патент Microsoft показал, что компания разрабатывает новый продукт Surface.

Патент описывает своеобразное устройство, которое напоминает Surface Duo, но с тремя дисплеями на одном шарнирном механизме.

Это может быть новый продукт, над которым в настоящее время работает команда Microsoft Surface.


Фото: ithome.com

Согласно патенту, новое устройство Microsoft имеет два отдельных экрана, соединенных вместе с одним шарнирным механизмом посередине. Это также делает его очень похожим на Surface Duo и Neo. Помимо двух основных дисплеев, патент также раскрывает гораздо меньший третий дисплей, который выглядит как строка состояния на краю устройства.

Глядя на патент, третий экран был помечен как “Логическое управление” и может быть областью для некоторых конкретных функций. Этот экран будет иметь ограниченные возможности, но может отображать время, уведомления, показывать подключенное устройство и многое другое. Microsoft говорит, что пользователи также могут выбрать отображение дополнительной информации на меньшем экране. Примером этого могут быть пропущенные вызовы и показ других важных уведомлений, даже если основные дисплеи не активны.


Фото: ithome.com

В патенте было найдено небольшое описание в документах. В нем говорится, что традиционные смартфоны имеют только один экран для отображения всей необходимой информации и уведомлений для пользователей. Таким образом, Microsoft стремится решить эту проблему с помощью своей недавно запатентованной идеи поиска нового способа отображения информации, вызовов или даже сообщений.

По материалам bigmir.net
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