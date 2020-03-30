Совет НБУ отменил запрет регулятору покупать ОВГЗ

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Совет Национального банка изъял внесенный в 2018 году в Стратегию монетарной политики НБУ запрет на покупку облигаций внутреннего государственного займа и проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов, а также отказаться от установления верхней границы объема государственных ценных бумаг в портфеле Нацбанка.
«Оперативно определить и доложить Совету Нацбанка о возможных объемах проведения операций НБУ по ОВГЗ на вторичном рынке ценных бумаг, которые не будут представлять угрозу финансовой стабильности», – говорится в решении совета НБУ от 31 марта.
Совет также рекомендовал правлению НБУ акцентировать внимание на целесообразности создания макроэкономических предпосылок смягчения последствий рецессии в рамках сохранения ценовой и финансовой стабильности.
Также в тесной координации с правительством ввести все возможные меры и действия, направленные на поддержку экономики и населения в кризисный период.
Среди других рекомендаций – рассмотреть возможность введения целевого долгосрочного рефинансирования банков с целью кредитования инвестпроектов, субъектов малого и среднего бизнеса, расширить перечень активов, которые могут быть обеспечением по таким кредитам рефинансирования, и рассмотреть возможность расширения критериев приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.
Совет НБУ также рекомендует снизить норму обязательного резервирования банков для валютных средств с целью их привлечения и удержания в банковской системе Украины.
Отметим, правление Нацбанка неоднократно заявляло о невозможности покупки ОВГЗ у банков, которая может быть элементом финансирования дефицита госбюджета.
«Нацбанку запрещено покупать ОВГЗ на первичном рынке законом о НБУ, также запрещено финансировать бюджет в любом виде, поэтому сегодня мы такие возможности не рассматриваем», – заявлял ранее заместитель председателя НБУ Олег Чурий.
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