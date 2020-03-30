Межбанк: спекулянты будут пытаться раскачать курс

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В четверг 2 апреля бизнес уже войдет в относительно привычный ритм работы после начала нового отчетного периода. Хотя карантин и полностью изменил активность основной части клиентов и это отражается на объемах межбанка.
Снизился почти до минимума удельный вес небольших клиентов (малого и среднего бизнеса), а основную скрипку сейчас играют:
За счет карантина и сужения всего валютного рынка очень вольготно себя чувствуют спекулянты. Они и сегодня продолжат работать как в формате “в две стороны”, так и по возможности будут пытаться качать курс в течение сессии в моменты выхода на торги крупных покупателей и продавцов.
Но спрос на валюту со стороны реального сектора снижается – сказывается как падение деловой активности, так и разнонаправленные ожидания бизнеса в части последствий принятия закона о земле и “антиколомойского”. Хотя оба из них уже активно пытаются заблокировать, сорвать второе чтение и т.д. Поэтому часть бизнесменов ожидает достаточно скорого захода новых денег от МВФ (что по их мнению поддержит гривну на рынке), а часть опасается срыва этого процесса и ожидает дальнейшей девальвации нацвалюты. Так они и мечутся в своих прогнозах развития событий в ближайшее время – и ведут себя на межбанке соответственно.
Мнение Finance.ua – законы окончательно примут, хотя политические торги все еще продолжаются. Деньги МВФ зайдут частями и первый транш – не раньше конца апреля-середины мая. До этого момента ключевое – новая редакция бюджета (отправлен на доработку) и размер дыры в доходах государства за это время. Кроме этого – очень важен срок карантина. Украина практически не готова к “долгому” ступору экономики и его возможное продление после 24 апреля ( а слухи об этом ходят активные) – существенно подорвет и так хилые показатели нашего бюджета и ВВП по всему 2020 году. И отразится и на следующих двух-трех годах тоже.
По нашим прогнозам, сегодня объемы операций на валютном рынке составят $240- 380 млн при совершении от 490 до 680 сделок при коридоре по доллару в пределах 27,50-27,85 гривен.
При необходимости мы увидим на рынке Нацбанк с очередной интервенцией по сглаживанию курсовых колебаний.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,64 / 27,69
евро – 30,21 / 30,26
российский рубль – 0,3505 / 0,3514
Курсы валют на Межбанке
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