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Биткойн, несмотря на падение, обогнал все фондовые рынки

Биткойн, несмотря на падение, обогнал все фондовые рынки

По итогам первого квартала 2020 года цена биткоина упала на 10%, однако в сравнении с традиционными фондовыми рынками первая криптовалюта показала более успешные результаты, сообщает CoinDesk.

По данным издания, за указанный период индекс Nikkei 225 упал на 20%, FTSE — на 14%, S&P 500 — на 18%, что стало для него худшим показателем с 1938 года.

Тем не менее, как отмечает ForkLog, на фоне падения ведущих индексов биткоин, который часто называли тихой гаванью для инвесторов, также продемонстрировал падение, ставит под дальнейшее сомнение утверждения о его низкой корреляции с традиционными рынками.

“Было поспешным заявлять о низкой корреляции [биткоина] с фондовым рынком. Были периоды высокой корреляции, как в 2018 году, когда в декабре биткоин упал вместе с акциями. Были и другие периоды, когда наблюдалась повышенная корреляция с золотом”, — сказал CEO блокчейн-компании Arbol и бывший аналитик Уолл-стрит Сиддхартха Джа.

По материалам Дело
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