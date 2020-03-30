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Пандемия: у МВФ просят помощи более 80 государств

Пандемия: у МВФ просят помощи более 80 государств

В Международном валютном фонде заявили, что для противостояния COVID-19 у него попросили о помощи уже более 80 стран.

Об этом заявила руководитель организации, сообщается на сайте МВФ

«Мы наблюдаем необычную волну запросов о чрезвычайном финансирования МВФ – более 80 государств подали заявки и, скорее всего, будет поступать их еще больше. Обычно у нас не бывает несколько запросов о помощи в один момент», – заявила на пресс-конференции глава МВФ Кристалина Георгиева.

Она также отметила, что текущая оценка финансовых потребностей рынков развивающихся стран, которые уже прислали подобные запросы в МВФ, составляет около 2,5 триллиона долларов.

Сейчас исполнительный комитет МВФ уже утвердил первый из срочных запросов для Кыргызстана.

Коронавирус COVID-19: общая статистика 😷

По материалам УКРИНФОРМ
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