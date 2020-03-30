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Экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной

Экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной

Расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной – расходы на доставку в порты, налоги и пр. превысили стоимость продажи в портах Европы.

Формульные цены на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали отрицательными.

Котировки Argus fip “Западная Сибирь” 30 марта составили минус 1,007 тыс руб за тонну, а во вторник – минус 1,2 тыс руб за тонну.

Отрицательное значение Argus fip “Западная Сибирь” означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье.

Экспорт станет невыгодным, если текущая ситуация сохранится в течение месяца. По расчетам Argus, российские компании выходят в ноль, экспортируя нефть при цене Urals в 15-16 долларов за баррель (CIF Роттердам) при текущем курсе валют и ставке фрахта.

Накануне стоимость Urals опустилась до 13 долларов за баррель.

Длительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.

По материалам Економічна Правда
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