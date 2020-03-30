Как покупали новые авто в марте

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В первый весенний месяц 2020 года, часть которого прошла в режиме карантинных ограничений, украинцы приобрели и смогли зарегистрировать 6244 новых легковых автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
Относительно прошлого года мартовские регистрации новых машин уменьшились на 15 процентов. Также март стал наименее «урожайным» месяцем первого квартала.
В январе рынок новых легковых авто составил 7,1 тыс. шт., а в феврале – почти 7 тыс. шт.
Лидеры продаж:
Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам марта стал автомобиль RENAULT Duster – 619 регистраций.
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