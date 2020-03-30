Как покупали новые авто в марте

В первый весенний месяц 2020 года, часть которого прошла в режиме карантинных ограничений, украинцы приобрели и смогли зарегистрировать 6244 новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

Относительно прошлого года мартовские регистрации новых машин уменьшились на 15 процентов. Также март стал наименее «урожайным» месяцем первого квартала.

В январе рынок новых легковых авто составил 7,1 тыс. шт., а в феврале – почти 7 тыс. шт.

Лидеры продаж:

RENAULT – в марте новые автомобили этой французской марки получили 1222 украинских регистрационных номера. По сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых Рено увеличились на 20 процентов.

TOYOTA – 661 авто этой марки пополнили украинский автопарк. От своего результата годичной давности Тойота отстала на 21 процент.

KIA , за автомобили которой своими кошельками проголосовали 576 покупателей, что на 19% меньше, чем в прошлом году.

NISSAN – 353 авто (-38% к марту 2019 г).

HYUNDAI – 317 авто (-25%).

Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам марта стал автомобиль RENAULT Duster – 619 регистраций.

Справка Finance.ua:

По данным информационно-аналитической группы Auto-Consulting, в течение первой карантинной недели – с 16 по 22 марта – операторы автомобильного рынка зафиксировали рост продаж новых автомобилей в среднем на 74% по сравнению с докарантинной неделей.

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