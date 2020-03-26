Межбанк: "повеселит" ли нас курс в День смеха

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1 апреля снова пройдет очень интересно на валютном рынке, хотя и суммами операций похвастаться не сможет. Объемы будут низкими за счет эффекта первого дня месяца – в пределах до $270 млн при совершении до 510 сделок. Дело в том,что компании подводят итоги прошлого отчетного периода и определяются с окончательными планами на новый и это обычно снижает их активность на межбанке.
Но именно на малообъемном рынке себя отлично чувствуют спекулянты, у которых появляется возможность “погонять курс” на мелких сделках. Учитывая еще и значительное падение общей деловой активности из-за карантина – рынок идеально подходит для игр с валютой. Этим спекулянты сегодня и займутся. Причем как в формате традиционной работы “в две стороны” – так и подстраиваясь под действия крупных клиентов – с попытками максимально раскачать курс в течение сессии.
При ситуативном избытке валюты на межбанке или при уж очень активной раскачке котировок спекулянтами — мы снова увидим НБУ с интервенциями, но особых их объемов сегодня в любом случае не понадобится.
По прогнозам коридор по доллару в среду 1 апреля будет находиться в пределах 27,60-27,95 гривен.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс в банках на 10 утра: прием 27,35-27,90 и продажа 27,91-28,20 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,57 / 27,63
евро – 30,20 / 30,27
российский рубль – 0,350 / 0,351
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