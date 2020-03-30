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Каждый пятый житель городов Украины в неоплачиваемом отпуске - исследование (инфографика)

Каждый пятый житель городов Украины в неоплачиваемом отпуске - исследование (инфографика)

4 из 10 украинцев отмечают, что с начала карантина произошли негативные изменения в трудоустройстве – уменьшение зарплаты, неоплачиваемый отпуск и увольнение.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Factum Group Ukraine.

Исследование показало, что с момента введения карантина 20% украинцев отправили в отпуск без сохранения заработной платы. А еще 19% граждан отмечают, что их заработная плата теперь меньше.

В большинстве случаев уменьшение зарплаты сопровождается уменьшением объема работы. Однако для 7% объемы труда остаются такими же, а зарплата все равно уменьшается.

Для большинства украинцев урезание зарплаты произошло на уровне 30% или меньше. Однако есть и те, у кого потери более существенны – 5% опрошенных заявили о сокращении зарплаты более чем на треть.

Как изменился формат работы. Большинство работает не дистанционно – около 6 из 10 украинцев продолжают ходить на работу, при этом 4 из 10 на регулярной основе. Самая распространенная причина этого – отсутствие возможности работать дистанционно (не позволяет специфика работы или отсутствует организационное обеспечение для дистанционного формата).

По материалам Finance.UA
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