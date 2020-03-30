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Немецкие ученые предлагают ввести «иммунные паспорта» и вернуть на работу тех, кто уже перенес коронавирус

Немецкие ученые предлагают ввести «иммунные паспорта» и вернуть на работу тех, кто уже перенес коронавирус

Немецкие ученые предлагают выдавать «иммунные паспорта» гражданам, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, чтобы на них не распространялись карантинные ограничения.

Об этом сообщает The Guardian.

Исследования проводят правительственный орган общественного здоровья Германии, Институт Роберта Коха, Немецкий центр исследования инфекций, Институт вирусологии при берлинской больнице Шарите и службы донорства крови.

Ученые планируют с середины апреля начать исследовать анализы более 100 тысяч человек на наличие антител к коронавирусу. Затем авторы исследования хотят протестировать как можно большее количество людей, чтобы отслеживать прогресс пандемии.

Ученые считают, что люди, переболевшие Covid-19, получат иммунитет и уже не смогут заразить других, поэтому им можно не соблюдать ограничений, введенных властями. Такие люди могут вернуться к работе.

Власти Германии пока не прокомментировали эту инициативу, однако британская оппозиция уже заявила, что надо брать пример с ФРГ, где успешно внедряют массовое тестирование.

Профессор Питер Опеншоу, член британской правительственной группы консультантов, заявил, что иммунитет к коронавирусу человек может сохранять от года до пяти, но точно пока сказать невозможно.

В целом ученые не знают, достаточно ли защиты будет иметь человек, который уже переболел, от повторного заражения, потому что вирус совсем новый и малоизученный.

В Британии, в частности, уже выразили обеспокоенность, что в случае введения такой «паспортизации» молодые люди, которые столкнулись с финансовыми проблемами, могут умышленно заразиться, чтобы переболеть, получить иммунитет, а с ним и паспорт, и выйти на работу.

По материалам hromadske.tv
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