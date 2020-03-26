Британский банк получил рекордный штраф из-за Украины

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Британский орган по имплементации финансовых санкций оштрафовал лондонский банк Standard Chartered Bank за нарушение санкций ЕС, наложенных за нарушение территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает британский регулятор.
Штраф на сумму 20,47 млн фунтов стерлингов был выписан лондонскому банку за то, что он кредитовал турецкий DenizBank, который в то время был “дочкой” Сбербанка и попал под санкции ЕС.
Это самый большой штраф, который британский регулятор когда-либо накладывал.
Standard Chartered Bank выдал в период с апреля 2015 года по январь 2018 года DenizBank 102 кредита. Сбербанк же попал под санкции ЕС в 2014 году. Таким образом, ограничения распространялись и на DenizBank.
Законодательство ЕС запрещает выдавать кредиты со сроком погашения более 30 дней организациям, попавшим под санкции. При этом часть кредитов, выданных лондонским банком, не нарушала санкции.
Стоит отметить, что в 2019 году российский Сбербанк продал свою “дочку” DenizBank из-за санкций.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
АТБ заявила, что производители пытаются повысить цены на куриное яйцо на 47%Вчера, 12:10 - 3556 30
В МВД рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие масок и шашлыки в паркеВчера, 14:20 - 2865 22
Георгий Губский: производство масок как возможность для бизнесаВчера, 14:33 - 1628 9
В Украине пока не будут штрафовать владельцев еврономеровВчера, 16:00 - 1559 8
Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривныВчера, 20:02 - 9807 6
Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривныВчера, 20:02 - 9807 6
В МВД рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие масок и шашлыки в паркеВчера, 14:20 - 2865 22
Шмыгаль назвал сумму долгов, которые Украине нужно погаситьВчера, 21:01 - 2041 4
Антимонопольный комитет анонсировал удешевление бензина еще на 3-5 грнВчера, 14:03 - 1647 2
НБУ назвал причины девальвации гривны2 ч. назад - 1586
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернетаПозавчера, 14:10 - 1174
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 4123 5
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 15985 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 923
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7657 4