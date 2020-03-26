Закон о земле: уполномоченный Зеленского рассказал, как нашли компромисс в Раде

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Принятие закона о рынке сельскохозяйственных земель является одним из элементов предвыборной программы Президента Владимира Зеленского.
Об этом заявил уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.
«Принятие законопроекта о рынке сельскохозяйственных земель – это важное событие, документ является одним из элементов предвыборной программы Президента Украины Владимира Зеленского», – отметил Лещенко.
Он напомнил, что глава государства инициировал земельную реформу в сентябре 2019 года.
«Реформа отметилась национальным диалогом от области к области, встречами с ассоциациями. И этот процесс выкристаллизовался в тот закон, который вчера приняла Верховная Рада», – отметил уполномоченный Президента.
По его словам, в законе учтены актуальные вызовы и обстоятельства.
«Первая позиция сводится к тому, что мы откладываем вступление в юридическую силу соответствующего закона до 1 июля 2021 года», – сказал он.
Лещенко напомнил, что Президент встречался с руководителями парламентских фракций, чтобы найти необходимый компромисс. «Ему было очень важно выслушать те страхи и опасения, которые есть у людей и у представителей политических партий в частности», – отметил уполномоченный.
По его словам, это лишь первый этап земельной реформы. Закон, который приняла Верховная Рада, определяет юридическое право распоряжения земельными участками, находящимися в частной собственности. Согласно документу, земли государственной и коммунальной собственности не являются объектом обращения. Продолжается наполнение земельных кадастров, передача в распоряжение на места государственных и коммунальных земель.
«То, что касается государственной поддержки, обеспечения надлежащего кредитования – речь идет о десяти нормативно-правовых актах, – они будут приниматься, нарабатываться в рамках календарного года», – констатировал Лещенко.
Он отметил, что право покупать земельные участки получат только граждане Украины, которые имеют легальный доход. Один человек сможет приобрести не более 100 гектаров земли. Начиная с 2024 к обороту земель сельскохозяйственного назначения будут допущены юридические лица, учрежденные гражданами Украины. Они смогут купить землю в объеме до 10 тысяч гектаров.
Уполномоченный Президента отметил, что в процессе реализации земельной реформы сохранена государственная поддержка агропромышленного комплекса в размере 4 миллиарда гривен. Среди прочего, эти средства будут выделены для фонда гарантирования кредитов для малых сельскохозяйственных производителей.
«Это только первый шаг на пути реализации земельной реформы», – подчеркнул чиновник.
По его словам, Президент стремился донести, что он прислушивается и очень быстро реагирует на замечания и предложения, которые возникают во время земельной реформы.
Уполномоченный Президента по земельным вопросам также подчеркнул, что принятие закона о рынке сельскохозяйственных земель прошло в соответствии с процедурой.
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