0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 458 0

Закон о земле: уполномоченный Зеленского рассказал, как нашли компромисс в Раде

Закон о земле: уполномоченный Зеленского рассказал, как нашли компромисс в Раде

Принятие закона о рынке сельскохозяйственных земель является одним из элементов предвыборной программы Президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

«Принятие законопроекта о рынке сельскохозяйственных земель – это важное событие, документ является одним из элементов предвыборной программы Президента Украины Владимира Зеленского», – отметил Лещенко.

Он напомнил, что глава государства инициировал земельную реформу в сентябре 2019 года.

«Реформа отметилась национальным диалогом от области к области, встречами с ассоциациями. И этот процесс выкристаллизовался в тот закон, который вчера приняла Верховная Рада», – отметил уполномоченный Президента.

По его словам, в законе учтены актуальные вызовы и обстоятельства.

«Первая позиция сводится к тому, что мы откладываем вступление в юридическую силу соответствующего закона до 1 июля 2021 года», – сказал он.

Лещенко напомнил, что Президент встречался с руководителями парламентских фракций, чтобы найти необходимый компромисс. «Ему было очень важно выслушать те страхи и опасения, которые есть у людей и у представителей политических партий в частности», – отметил уполномоченный.

По его словам, это лишь первый этап земельной реформы. Закон, который приняла Верховная Рада, определяет юридическое право распоряжения земельными участками, находящимися в частной собственности. Согласно документу, земли государственной и коммунальной собственности не являются объектом обращения. Продолжается наполнение земельных кадастров, передача в распоряжение на места государственных и коммунальных земель.

«То, что касается государственной поддержки, обеспечения надлежащего кредитования – речь идет о десяти нормативно-правовых актах, – они будут приниматься, нарабатываться в рамках календарного года», – констатировал Лещенко.

Он отметил, что право покупать земельные участки получат только граждане Украины, которые имеют легальный доход. Один человек сможет приобрести не более 100 гектаров земли. Начиная с 2024 к обороту земель сельскохозяйственного назначения будут допущены юридические лица, учрежденные гражданами Украины. Они смогут купить землю в объеме до 10 тысяч гектаров.

Уполномоченный Президента отметил, что в процессе реализации земельной реформы сохранена государственная поддержка агропромышленного комплекса в размере 4 миллиарда гривен. Среди прочего, эти средства будут выделены для фонда гарантирования кредитов для малых сельскохозяйственных производителей.

«Это только первый шаг на пути реализации земельной реформы», – подчеркнул чиновник.

По его словам, Президент стремился донести, что он прислушивается и очень быстро реагирует на замечания и предложения, которые возникают во время земельной реформы.

Уполномоченный Президента по земельным вопросам также подчеркнул, что принятие закона о рынке сельскохозяйственных земель прошло в соответствии с процедурой.

Справка Finance.ua:

  • В ночь с 30 на 31 марта 2020 года народные депутаты Украины поддержали законопроект № 2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения” во время внеочередного заседания.
  • Провести общенациональный референдум и решить вопрос о продаже украинской земли иностранцам в “Слуге народа” хотят уже до конца этого года.
  • Внефракционные народные депутаты Оксана Савчук и Антон Поляков зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений об отмене решения парламента о принятии закона о рынке земли.
По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.