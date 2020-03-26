Закон о земле: уполномоченный Зеленского рассказал, как нашли компромисс в Раде

Принятие закона о рынке сельскохозяйственных земель является одним из элементов предвыборной программы Президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

«Принятие законопроекта о рынке сельскохозяйственных земель – это важное событие, документ является одним из элементов предвыборной программы Президента Украины Владимира Зеленского», – отметил Лещенко.

Он напомнил, что глава государства инициировал земельную реформу в сентябре 2019 года.

«Реформа отметилась национальным диалогом от области к области, встречами с ассоциациями. И этот процесс выкристаллизовался в тот закон, который вчера приняла Верховная Рада», – отметил уполномоченный Президента.

По его словам, в законе учтены актуальные вызовы и обстоятельства.

«Первая позиция сводится к тому, что мы откладываем вступление в юридическую силу соответствующего закона до 1 июля 2021 года», – сказал он.

Лещенко напомнил, что Президент встречался с руководителями парламентских фракций, чтобы найти необходимый компромисс. «Ему было очень важно выслушать те страхи и опасения, которые есть у людей и у представителей политических партий в частности», – отметил уполномоченный.