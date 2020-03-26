Межбанк: последний день марта оказался удачным для гривны

Валютный рынок последнего дня марта оказался удачным для гривны и Нацбанка, как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе. За день доллар подешевел с утренних 27,86/27,93 сразу на 30 копеек – до 27,57/27,63.

А у Нацбанка впервые за достаточно большой промежуток времени появилась возможность пополнить резервы. При этом – даже дважды в течение дня, что несомненно позитивный фактор в наше тяжелое время.

Межбанк остался полностью зависимым от действий крупных игроков, а они в свою очередь – принимали решения под действием двух основных факторов: 1) конца отчетного периода и 2) опасения проседания курса после вчерашних решений Верховной Рады по земле и по “антиколомойскому” закону.

Уже с самого начала сессии стало понятно, что продавцы готовы оперативно “сливать” валюту на опасениях проседания котировок. Покупатели же напротив – не торопились и выжидали оптимально низких курсов продажи. И оказались полностью правы.

Именно страхи по проседанию котировок смогли фактически обвалить курс доллара на торгах и если бы не выкупы НБУ – доллар подешевел бы до уровней, близких к 27,50. Пополняя резервы за счет покупки доллара – регулятор фактически поддержал американскую валюту.

Ход торгов:

Рынок полностью зависел от поведения и курсовых задач крупных игроков. Но и мелкие клиенты из-за фактора окончания месяца – сегодня также периодически все же вносили свою лепту в формирование тренда по курсу во время сессии.

Стартовал межбанк по доллару с отметки 27,86/27,93 гривны, что изначально было существенно ниже вчерашнего закрытия 28,08/28,13.

Спрос был ниже предложения, что позволило гривне потеснить доллар до 27,62/27,67 к 11 часам, а затем и до 27,57/27,61 к 12:00.

Видя активное падение спроса на валюту – продавцы нервно ожидали Нацбанк с надеждой на его выкуп излишков доллара. Но регулятор не спешил – и тоже выжидал. Он вышел лишь тогда, когда курс просел до уровней около 27,58 гривен за доллар и купил порядка $50 млн.

Как только НБУ ушел с рынка – доллар опять стал падать к цели в 27,50. Но тут уже засуетились крупные покупатели, которые решили пользуясь ситуацией – подкупить валюту про запас. Нацбанк тоже еще раз вышел на торги и выставил уровень покупки 27,52.

По этой цене некоторые продавцы ему еще частично допродали валюты, но основная их часть уже стала искать более щедрых покупателей.

И нашла их в лице крупных импортеров. На обед курс уже подтянулся к отметке 27,60/27,65 гривен за доллар, а после него – на единичных сделках его даже подняли к уровню 27,72/27,77 гривен за счет запоздавших мелких клиентов, которым позарез надо было закрыть свои сделки на первое число. Как только страждущие покупатели закрыли свои операции – доллар опять просел уже до 27,57/27,63 к моменту завершения сессии.

Главные события 31 марта на межбанке:

1) Доллар с утренних 27,86/27,93 гривен просел до 27,57/27,63 к концу торгов;

2) НБУ как минимум дважды выходил сегодня на межбанк с интервенциями по покупке доллара по 27,58 гривен и ниже, а затем и по 27,52. Купил по наблюдениям участников рынка от $55 млн до $85 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,6286 гривны, а официальный на 1 апреля составил 27,6289 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,72 / 27,77

евро – 30,32/ 3038

российский рубль – 0,3542 / 0,3550

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0990 / 1,0992

Курсы валют на Межбанке

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