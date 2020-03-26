Укрзализныця выставила на «голландские аукционы» 642 грузовых вагона

АО “Укрзализныця” выставила на «голландские аукционы» услуги по перевозкам в 642 грузовых вагонах собственности компании.

Об этом сообщает пресс-служба АО “Укрзализныця”.

“Укрзализныця 30 марта 2020 года выставила на «голландские аукционы» услуги по перевозкам в 642 грузовых вагонах собственности компании. Среди них групповые и маршрутные отправки в полувагонах и зерновозах. При этом ставка платы за использование вагона собственности УЗ снижена более чем на 50%”, – говорится в сообщении.

В частности, объявлено 22 лота на групповые отправки 367 хоппер-зерновозов (5-20 вагонов в лоте). Также объявлено 3 лота на маршрутные отправки хоппер-зерновозов, в каждом лоте 54 вагона на один день нагрузки. Минимальная ставка — 533,92 грн.

Кроме того, объявлено 15 лотов на групповые отправки 175 полувагонов (5-20 вагонов в лоте). Также объявлено 2 лота на маршрутные отправки, в каждом из которых 50 полувагонов на один день нагрузки. Минимальная ставка — 351,78 грн

В компании отмечают, что цена за использование вагонов во время «голландского аукциона» на первом этапе снижается до предельной минимальной ставки, а на втором этапе может как увеличиться, так и остаться на уровне первого этапа.

Аукционы состоятся 1 апреля 2020 года и в дальнейшем будут проводиться по утвержденному графику.