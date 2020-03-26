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Цены на продукты в Киеве начали падать — Антимонопольный комитет

Цены на продукты в Киеве начали падать — Антимонопольный комитет

В Киевском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета сообщили, что цены на продукты в киевских супермаркетах остановили свой рост, а некоторые товары подешевели.

Об этом сообщил директор Киевского управления АМКУ Алексей Хмельницкий.

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«Итак, цены на продукты первой непроходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились, и АМКУ приветствует такую реакцию на открытие дела», — сообщил Хмельницкий.

Он отметил, что расследование того, почему после объявления карантина цены на продукты пошли вверх, продолжается. В частности, вскоре Антимонопольный комитет начнет заслушивать объяснения ответчиков по этому делу — поставщиков продуктов и сети супермаркетов.

Напомним, киевское управление АМКУ открыло производство по факту резкого роста цен на продукты после объявления карантина.

По материалам hromadske.tv
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