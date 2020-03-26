0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 260 0

Нацбанк перечислит в бюджет 42,7 миллиарда

Нацбанк перечислит в бюджет 42,7 миллиарда

Совет НБУ утвердил распределение прибыли Национального банка за 2019 год в объеме 43,3 млрд грн; из них 42,7 млрд грн будет перечислено в госбюджет, а остальное пойдет на формирование резервов собственного капитала НБУ.

Соответствующее решение Совет НБУ принял 31 марта, сообщил ее председатель Богдан Данилишин.

“Утвердить распределение прибыли Национального банка Украины за 2019 год, одобренное решением Правления Национального банка Украины от 19 марта 2020 года №194-рш, в сумме 43 303 252 678,27 грн, по следующим направлениям:

  • формирование общих резервов собственного капитала Национального банка Украины – 580 769 745,29 грн;
  • обязательства Национального банка Украины перед Государственным бюджетом Украины за 2019 год – 42 722 482 932,98 грн”, – написал Данилишин.

Напомним, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Нацбанк по итогам 2019 года перечислит в госказну более 42 млрд грн – на 2 млрд грн больше, чем предусмотрено в законе о госбюджете на 2020 год.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.