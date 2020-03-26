Нацбанк перечислит в бюджет 42,7 миллиарда

Совет НБУ утвердил распределение прибыли Национального банка за 2019 год в объеме 43,3 млрд грн; из них 42,7 млрд грн будет перечислено в госбюджет, а остальное пойдет на формирование резервов собственного капитала НБУ.

Соответствующее решение Совет НБУ принял 31 марта, сообщил ее председатель Богдан Данилишин.

“Утвердить распределение прибыли Национального банка Украины за 2019 год, одобренное решением Правления Национального банка Украины от 19 марта 2020 года №194-рш, в сумме 43 303 252 678,27 грн, по следующим направлениям:

формирование общих резервов собственного капитала Национального банка Украины – 580 769 745,29 грн;

обязательства Национального банка Украины перед Государственным бюджетом Украины за 2019 год – 42 722 482 932,98 грн”, – написал Данилишин.

Напомним, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Нацбанк по итогам 2019 года перечислит в госказну более 42 млрд грн – на 2 млрд грн больше, чем предусмотрено в законе о госбюджете на 2020 год.