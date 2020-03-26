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Genesis представил новый люксовый седан (фото)

Genesis представил новый люксовый седан (фото)

Genesis Motor, являющийся суббрендом южнокорейской компании Hyundai, представила новый седан 2021 Genesis G80.

Об этом сообщает Fox News.

«Ожидалось, что Genesis представит свой седан 2021 G80 на уже отмененном автосалоне в Нью-Йорке в апреле. Однако компания представила его онлайн перед запланированными продажами во втором полугодии этого года», – говорится в сообщении.

Как сообщает Fox News, внутри люксового седана встроенные элементы из древесины с открытыми порами и кожаной отделки.


Фото: Fox News

Также в автомобиле находится 37-сантиметровый сенсорный экран.

Будущие покупатели смогут выбрать между двумя версиями двигателей: либо двигатель V4 с мощностью 300 лошадиных сил, либо V6 с 375 лошадиными силами.


Фото: Fox News

Отмечается, что сейчас стартовая цена 2021 Genesis G80 неизвестна, однако предыдущая версия стоила от 43 575 долларов США.


Фото: Fox News

По материалам УКРИНФОРМ
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