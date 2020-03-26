Genesis представил новый люксовый седан (фото)

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Genesis Motor, являющийся суббрендом южнокорейской компании Hyundai, представила новый седан 2021 Genesis G80.
Об этом сообщает Fox News.
«Ожидалось, что Genesis представит свой седан 2021 G80 на уже отмененном автосалоне в Нью-Йорке в апреле. Однако компания представила его онлайн перед запланированными продажами во втором полугодии этого года», – говорится в сообщении.
Как сообщает Fox News, внутри люксового седана встроенные элементы из древесины с открытыми порами и кожаной отделки.
Фото: Fox News
Также в автомобиле находится 37-сантиметровый сенсорный экран.
Будущие покупатели смогут выбрать между двумя версиями двигателей: либо двигатель V4 с мощностью 300 лошадиных сил, либо V6 с 375 лошадиными силами.
Фото: Fox News
Отмечается, что сейчас стартовая цена 2021 Genesis G80 неизвестна, однако предыдущая версия стоила от 43 575 долларов США.
Фото: Fox News
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