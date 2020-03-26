В ООН подсчитали, сколько нужно потратить на борьбу с коронавирусом

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Чтобы помочь развивающимся странам справиться с распространением нового коронавируса, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) призвала экстренно выделить 2,5 трлн долларов.
Об этом сообщается 30 марта на официальном сайте организации, пишет сайт “Сегодня”.
“Международному сообществу необходимо в срочном порядке согласовать соответствующий комплекс мер по стабилизации экономики с более глобальным прицелом, чтобы устранить грядущую нехватку финансовых средств, с которой многие развивающиеся страны в настоящее время неизбежно сталкиваются”, – говорится в докладе.
Один триллион долларов должен быть предоставлен за счет более широкого использования специальных прав заимствования. Кроме того, должна быть списана задолженность развивающихся стран в размере еще одного триллиона долларов. Еще 500 млрд долларов в виде грантов потребуется для финансирования “Плана Маршалла”, чтобы восстановить системы здравоохранения.
В ООН подсчитали, что две трети населения мира, проживающего в развивающихся странах (за исключением Китая), сталкиваются с “беспрецедентным экономическим ущербом” из-за возникшего кризиса.
Согласно ЮНКТАД, в большинстве экономических областей последствия кризиса будут хуже, чем во время финансового кризиса 2008 года.
Экономические последствия шока продолжаются, и их становится все труднее предсказать, но есть явные признаки того, что ситуация в развивающихся странах станет гораздо хуже, прежде чем она улучшится.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Принят закон о рынке земли: что важно знать (инфографика)7 ч. назад - 8440 31
Ермак рассказал, когда в украинских аптеках появятся маскиВчера, 19:44 - 2201 12
АТБ заявила, что производители пытаются повысить цены на куриное яйцо на 47%3 ч. назад - 1052 9
Если не будет внешней поддержки: Шмыгаль пугает дефолтом3 ч. назад - 978 8
В НБУ объяснили, почему из «антиколомойского» закона не убрали возможность компенсации морального ущерба3 ч. назад - 797 4
Как покупают недвижимость во вторую неделю карантина (инфографика)Вчера, 17:04 - 11549 1
J.P. Morgan спрогнозировал уровень ВВП и курс гривны до конца годаВчера, 20:01 - 8735 1
Принят закон о рынке земли: что важно знать (инфографика)7 ч. назад - 8440 31
Что предусматривает антикризисный закон для граждан и для бизнесаВчера, 15:00 - 4733 1
Межбанк: как голосования в Раде повлияли на курсВчера, 18:37 - 4488 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернетаВчера, 14:10 - 751
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 3846 4
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 15461 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 871
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7512 4