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В ООН подсчитали, сколько нужно потратить на борьбу с коронавирусом

В ООН подсчитали, сколько нужно потратить на борьбу с коронавирусом

Чтобы помочь развивающимся странам справиться с распространением нового коронавируса, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) призвала экстренно выделить 2,5 трлн долларов.

Об этом сообщается 30 марта на официальном сайте организации, пишет сайт “Сегодня”.

“Международному сообществу необходимо в срочном порядке согласовать соответствующий комплекс мер по стабилизации экономики с более глобальным прицелом, чтобы устранить грядущую нехватку финансовых средств, с которой многие развивающиеся страны в настоящее время неизбежно сталкиваются”, – говорится в докладе.

Один триллион долларов должен быть предоставлен за счет более широкого использования специальных прав заимствования. Кроме того, должна быть списана задолженность развивающихся стран в размере еще одного триллиона долларов. Еще 500 млрд долларов в виде грантов потребуется для финансирования “Плана Маршалла”, чтобы восстановить системы здравоохранения.

В ООН подсчитали, что две трети населения мира, проживающего в развивающихся странах (за исключением Китая), сталкиваются с “беспрецедентным экономическим ущербом” из-за возникшего кризиса.

Согласно ЮНКТАД, в большинстве экономических областей последствия кризиса будут хуже, чем во время финансового кризиса 2008 года.

Экономические последствия шока продолжаются, и их становится все труднее предсказать, но есть явные признаки того, что ситуация в развивающихся странах станет гораздо хуже, прежде чем она улучшится.

По материалам Сегодня
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