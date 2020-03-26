Экономист дал прогноз для малого бизнеса ввиду карантина

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Малый бизнес базируется на коммуникации и контактах, поэтому не все сектора бизнеса могут работать в условиях карантина. Однако, быстрая переориентация и окончание карантина смогут спасти малый бизнес от закрытия.
Об этом в комментарии УНН рассказал экономист, координатор Экспертного платформы НБУ Андрей Блинов.
“Какие-то сектора работают более-менее нормально, особенно с помощью удаленного доступа. Однако есть бизнес, заточенный на персональный доступ и контакты, что, в любом случае, нужно возобновлять. Ни одно государство не сможет компенсировать бизнесу, который, например, занимается вещами, связанными с общественным питанием, некоторыми другими вещами – полностью все расходы, связанные с ситуацией”, – рассказал Андрей Блинов.
По его словам, есть бизнесы, не сильно проигрывающие от нынешней ситуации – те, что торгуют специфическим оборудованием, товарами медицинского назначения, отдельными пищевыми продуктами. У таких бизнесов выросли объемы работы.
“Мы понимаем, что очень много бизнесов, которые работают без сбережений и буквально то, что мы называем “с колес” – пришли деньги – сразу потратили. То есть, не надо говорить о том, что у многих бизнесов были какие-то резервные фонды, крупные накопления. Потому что очень много бизнесов связаны с сезонностью, отдельными моментами, связанными с наплывом клиентов. И, соответственно, бывает, что у них не так много успешных дней”, – отметил Андрей Блинов.
Экономист добавил, что если карантин будет длительным – предприниматели будут вынуждены сократить количество персонала, ведь оплата труда работникам является значительной частью расходов малого бизнеса.
“Соответственно, они будут просто вынуждены переводить своих работников на неоплачиваемые отпуска, и это уже произошло, или предлагать сотрудникам на время карантина получать, например, минимальную заработную плату. Значительная часть людей в малом и среднем бизнесе … работают от выручки”, – отметил Андрей Блинов.
По его словам, бизнес во время карантина пытается найти востребованную нишу. Это продажа медицинских средств, организация доставки.
“Соответственно, я знаю о том, что, например, есть люди, которые сейчас вместо пошива платков или полотенец занялись пошивом костюмов эпидемиологической защиты, масок и тому подобное. Соответственно, переориентация – это абсолютно нормально, и то, что я знаю по бизнесу, более или менее нормально себя чувствует бизнес, который является диверсифицированным. Где четыре, пять направлений”, – отметил Андрей Блинов.
Экономист добавил, что есть одна вещь, которая является большим преимуществом для малого бизнеса и вредит крупному: возможность быстро перестроить процессы в управлении, производстве, переформатировать связи с партнерами.
Он отметил, что нужно уменьшать длительность карантина и, не снимая ограничений и обсервируя больных, восстанавливать экономику, так как полностью удаленный доступ блокирует эффективность.
“Да, совершенно определенно, что если эти проблемы не решить, много малых бизнесов закроются. Есть прямая связь между тем, насколько длительным будет карантин и насколько власть будет стимулировать и найдет возможности для компенсации для бизнеса его расходов. В принципе, это вопрос буквально ближайших недель. Потому что завершается март, и до половины марта был довольно активный период. Еще были какие-то прибыли, еще даже налоговые поступления достаточно высокие в бюджет. Но мы понимаем, что с апреля ситуация будет принципиально иная, и ключевой вопрос, который сегодня ставит бизнес – когда завершится карантин, ограничительные меры”, – добавил Андрей Блинов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Принят закон о рынке земли: что важно знать (инфографика)6 ч. назад - 7614 50
"Прекратите пребывать в иллюзиях": Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал соблюдать ограничительные меры (видео)Вчера, 14:13 - 2205 24
Ермак рассказал, когда в украинских аптеках появятся маскиВчера, 19:44 - 2024 9
Если не будет внешней поддержки: Шмыгаль пугает дефолтомОколо часа назад - 745 5
АТБ заявила, что производители пытаются повысить цены на куриное яйцо на 47%Около часа назад - 652 4
Как покупают недвижимость во вторую неделю карантина (инфографика)Вчера, 17:04 - 11112 1
J.P. Morgan спрогнозировал уровень ВВП и курс гривны до конца годаВчера, 20:01 - 8316 1
Принят закон о рынке земли: что важно знать (инфографика)6 ч. назад - 7614 50
Что предусматривает антикризисный закон для граждан и для бизнесаВчера, 15:00 - 4660 1
Межбанк: как голосования в Раде повлияли на курсВчера, 18:37 - 4343 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернетаВчера, 14:10 - 685
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 3802 4
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 15388 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 865
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7495 4