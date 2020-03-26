Экономист дал прогноз для малого бизнеса ввиду карантина

Малый бизнес базируется на коммуникации и контактах, поэтому не все сектора бизнеса могут работать в условиях карантина. Однако, быстрая переориентация и окончание карантина смогут спасти малый бизнес от закрытия.

Об этом в комментарии УНН рассказал экономист, координатор Экспертного платформы НБУ Андрей Блинов.

“Какие-то сектора работают более-менее нормально, особенно с помощью удаленного доступа. Однако есть бизнес, заточенный на персональный доступ и контакты, что, в любом случае, нужно возобновлять. Ни одно государство не сможет компенсировать бизнесу, который, например, занимается вещами, связанными с общественным питанием, некоторыми другими вещами – полностью все расходы, связанные с ситуацией”, – рассказал Андрей Блинов.

По его словам, есть бизнесы, не сильно проигрывающие от нынешней ситуации – те, что торгуют специфическим оборудованием, товарами медицинского назначения, отдельными пищевыми продуктами. У таких бизнесов выросли объемы работы.

“Мы понимаем, что очень много бизнесов, которые работают без сбережений и буквально то, что мы называем “с колес” – пришли деньги – сразу потратили. То есть, не надо говорить о том, что у многих бизнесов были какие-то резервные фонды, крупные накопления. Потому что очень много бизнесов связаны с сезонностью, отдельными моментами, связанными с наплывом клиентов. И, соответственно, бывает, что у них не так много успешных дней”, – отметил Андрей Блинов.