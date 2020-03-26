Ажиотажный спрос на иностранную валюту спал - Нацбанк

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Национальный банк Украины констатирует существенное падение спроса на иностранную валюту на валютном рынке.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ по итогам рабочего дня на валютном рынке.
Чрезмерного и ажиотажного спроса на валюту 30 марта не было, поэтому НБУ не приходилось продавать валюту из резервов для «гашения» роста курса валют.
«Как и на прошлой неделе, рынок балансировался без нашего участия у отметки 28 гривен за доллар США. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом уравновешенный», – отмечают в Нацбанке.
Спрос на иностранную валюту упал не только у бизнеса, но и среди граждан. Более того, украинцы стали продавать валюты больше, чем покупать.
Официальный курс доллара по итогам 30 марта снизился с 28,18 гривны до 28,06 гривны.
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