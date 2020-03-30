Дефицит сахара в мире составит почти 7 млн тонн — эксперты

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Мировой дефицит сахара в 2019/20 маркетинговом году (октябрь-сентябрь) составит около 6,7 млн тонн. Это произойдет из-за сокращения производства в Таиланде и Индии, которое частично компенсируется выпуском в Бразилии, сообщает со ссылкой на квартальный отчет Rabobank сайт Аgroportal.ua.
По словам экспертов, в начале февраля фьючерсы на сахар-сырец выросли на 15 $/фунт, так как ущерб тайскому урожаю стал очевидным.
Однако, после падения нефти на фоне отсутствия договоренности ОПЕК с Россией, цена сахара опустилась ниже 11 $/фунт.
“Что касается влияния кризиса коронавируса на потребление, то Rabobank не предвидит серьезного влияния на глобальное потребление сахара в 2019/20 гг. Но изменения в странах, серьезно пострадавших от вируса, приводит к снижению спроса на глобальном уровне. На данный момент мы ожидаем возврата к более “нормальному” росту спроса в 2020/21 маркетинговом году”, — говорится в сообщении.
Ранее в ассоциации “Укрцукор” заявляли, что оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 маркетинговом году вырастут на 18% — до 13 тысяч грн за тонну в связи с уменьшением производства сахара.
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