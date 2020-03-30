НБУ назвал сумму частных переводов в Украину за год

Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12 017 млн, что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11 111 млн долларов).

Об этом свидетельствуют данные квартальной статистики Национального банка Украины.

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

По данным НБУ, в четвертом квартале 2019 года объем частных переводов в Украину достиг 3282 млн долларов, то есть около 7,1% от ВВП Украины.

Как отмечается в публикации НБУ, больше всего переводов в 2019 году поступило в Украину из Польши – 3686 млн долларов. Далее следуют Россия (1234 млн долларов), Чехия (1113 млн долларов), США (984 млн долларов), Великобритания (601 млн долларов) и Италия (498 млн долларов).

Из стран ЕС поступило 7856 млн долларов, что составляет 65,4% от общей суммы переводов в 2019 году.