Как оплатить долги во время карантина: разъяснение Минюста

Министерство юстиции Украины на своей странице в FACEBOOK сообщило , как украинцы могут оплатить долги во время карантина.

Во время карантина должники могут оплатить задолженность через *банковские учреждения или онлайн с помощью QR-кода *который отмечается в постановлении об открытии исполнительного производства.



Необходимые документы в Департамент государственной исполнительной службы (ГИС) можно отправлять по почте или средствами электронной связи.

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Контактные данные органов ГИС, в том числе адреса, в разделе на веб-сайте Министерства юстиции Украины в рубрике «Департамент государственной исполнительной службы», «Территориальные органы».