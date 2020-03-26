Как оплатить долги во время карантина: разъяснение Минюста

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Министерство юстиции Украины на своей странице в FACEBOOK сообщило, как украинцы могут оплатить долги во время карантина.
Во время карантина должники могут оплатить задолженность через *банковские учреждения или онлайн с помощью QR-кода *который отмечается в постановлении об открытии исполнительного производства.
Необходимые документы в Департамент государственной исполнительной службы (ГИС) можно отправлять по почте или средствами электронной связи.
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Контактные данные органов ГИС, в том числе адреса, в разделе на веб-сайте Министерства юстиции Украины в рубрике «Департамент государственной исполнительной службы», «Территориальные органы».
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