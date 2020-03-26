Как различные госорганы предоставляют услуги во время карантина

Различные госорганы работают по-разному – меняют порядок работы, предоставляют лишь ограниченный перечень услуг и принимают дополнительные меры, чтобы обезопасить посетителей и работников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины на своей странице FACEBOOK.

Как работают поставщики услуг сейчас:

Государственная миграционная служба определила перечень подразделений, работающих во время карантина. Лично можно оформить паспорт гражданина Украины в случае утери, кражи паспорта или неотложной необходимости для получения публичных услуг. Также ГМС продолжает вклеивать фотографии в паспорта при достижении 25-или 45-ти лет и оформляет загранпаспорта в случае необходимости в лечении или смерти родственника. Иностранцы и лица без гражданства также могут получить вид на временное и постоянное проживание, если это необходимо для получения услуг;

Прием граждан в ГРАГС осуществляется исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов, необходимых для подтверждения при захоронении. Регистрация брака происходит только на основании заявлений, поданных до 13 марта.

Сервисные центры МВД продолжают оказывать неотложные услуги, в основном дистанционно. Среди них регистрация транспорта для стратегических предприятий, восстановление водительского удостоверения в случае утери или похищения, первая государственная регистрация новых легковых транспортных средств. Граждане могут присылать пакет документов на почту дежурным сервисным центрам.

Большинство ЦПАУ также продолжают свою работу, предоставляя неотложные услуги. Но перед визитом советуем сначала позвонить и уточнить, как работает конкретный ЦПАУ .

Справка Finance.ua:

Перечень админуслуг, которые будут предоставляться в ЦПАУ во время карантина.

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