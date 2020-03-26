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Как различные госорганы предоставляют услуги во время карантина

Как различные госорганы предоставляют услуги во время карантина

Различные госорганы работают по-разному – меняют порядок работы, предоставляют лишь ограниченный перечень услуг и принимают дополнительные меры, чтобы обезопасить посетителей и работников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины на своей странице FACEBOOK.

Как работают поставщики услуг сейчас:

  • Государственная миграционная служба определила перечень подразделений, работающих во время карантина. Лично можно оформить паспорт гражданина Украины в случае утери, кражи паспорта или неотложной необходимости для получения публичных услуг. Также ГМС продолжает вклеивать фотографии в паспорта при достижении 25-или 45-ти лет и оформляет загранпаспорта в случае необходимости в лечении или смерти родственника. Иностранцы и лица без гражданства также могут получить вид на временное и постоянное проживание, если это необходимо для получения услуг;
  • Прием граждан в ГРАГС осуществляется исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов, необходимых для подтверждения при захоронении. Регистрация брака происходит только на основании заявлений, поданных до 13 марта.
  • Сервисные центры МВД продолжают оказывать неотложные услуги, в основном дистанционно. Среди них регистрация транспорта для стратегических предприятий, восстановление водительского удостоверения в случае утери или похищения, первая государственная регистрация новых легковых транспортных средств. Граждане могут присылать пакет документов на почту дежурным сервисным центрам.
  • Большинство ЦПАУ также продолжают свою работу, предоставляя неотложные услуги. Но перед визитом советуем сначала позвонить и уточнить, как работает конкретный ЦПАУ.

Справка Finance.ua:

  • Перечень админуслуг, которые будут предоставляться в ЦПАУ во время карантина.

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По материалам Finance.UA
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