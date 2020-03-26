Как различные госорганы предоставляют услуги во время карантина

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Различные госорганы работают по-разному – меняют порядок работы, предоставляют лишь ограниченный перечень услуг и принимают дополнительные меры, чтобы обезопасить посетителей и работников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины на своей странице FACEBOOK.
Как работают поставщики услуг сейчас:
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