0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

В США одобрили тест, обнаруживающий коронавирус всего за 5 минут

В США одобрили тест, обнаруживающий коронавирус всего за 5 минут

В США компания Abbott Laboratories представила экспресс-тест на коронавирус, который может определить, заражен ли человек, всего за 5 минут.

Как уверяют разработчики, новый прибор может использоваться в любых медицинских учреждениях, сообщает Los Angeles Times.

“Производитель медицинского оборудования планирует поставлять 50 тысяч тестов в день, начиная со среды”, — отметил Джон Фрелс, вице-президент по исследованиям и разработкам в Abbott Diagnostics.

Указано, что молекулярный тест ищет те фрагменты генома коронавируса, которые можно быстро обнаружить. По словам Фрелса, тщательный поиск, чтобы окончательно исключить инфекцию, может занять до 13 минут.

Известно, что компания Abbott уже получила разрешение на экстренное использование от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США “для использования уполномоченными лабораториями и учреждениями по уходу за пациентами”.

Как отмечается, США изо всех сил пытались предоставить достаточно тестов для обнаружения вируса, даже несмотря на то, что вспышка угрожает охватить больницы в Нью-Йорке, Калифорнии, Вашингтоне и других штатах.

“Это действительно предоставит огромную возможность лицам, осуществляющим повседневный уход, которым необходимо диагностировать множество инфекций, преодолеть разрыв с нашим тестированием”, — заявил Фрелс, отметив, что медучреждение сможет быстро получить точный результат.

Как сообщается, при проведении теста берется мазок из носа или задней части горла. После этого полученные фрагменты смешиваются с химическим раствором, разрушающим вирус и высвобождающим его РНК. Далее, полученная смесь вводится в систему ID Now — небольшую коробку весом чуть менее 7 фунтов (3,18 кг).

В целом система основана на технологии, которая позволяет идентифицировать и усиливать отдельные последовательности генома коронавируса.

Технология основана на платформе Abbott ID Now, которая была разработана в штате Иллинойс и на сегодняшний день является наиболее распространенным тестом при оказании медицинской помощи в США. Сегодня этот тест широко применяется медиками для выявления гриппа, фарингита и респираторно-синцитиального вируса.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.