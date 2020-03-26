В США одобрили тест, обнаруживающий коронавирус всего за 5 минут

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В США компания Abbott Laboratories представила экспресс-тест на коронавирус, который может определить, заражен ли человек, всего за 5 минут.
Как уверяют разработчики, новый прибор может использоваться в любых медицинских учреждениях, сообщает Los Angeles Times.
“Производитель медицинского оборудования планирует поставлять 50 тысяч тестов в день, начиная со среды”, — отметил Джон Фрелс, вице-президент по исследованиям и разработкам в Abbott Diagnostics.
Указано, что молекулярный тест ищет те фрагменты генома коронавируса, которые можно быстро обнаружить. По словам Фрелса, тщательный поиск, чтобы окончательно исключить инфекцию, может занять до 13 минут.
Известно, что компания Abbott уже получила разрешение на экстренное использование от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США “для использования уполномоченными лабораториями и учреждениями по уходу за пациентами”.
Как отмечается, США изо всех сил пытались предоставить достаточно тестов для обнаружения вируса, даже несмотря на то, что вспышка угрожает охватить больницы в Нью-Йорке, Калифорнии, Вашингтоне и других штатах.
“Это действительно предоставит огромную возможность лицам, осуществляющим повседневный уход, которым необходимо диагностировать множество инфекций, преодолеть разрыв с нашим тестированием”, — заявил Фрелс, отметив, что медучреждение сможет быстро получить точный результат.
Как сообщается, при проведении теста берется мазок из носа или задней части горла. После этого полученные фрагменты смешиваются с химическим раствором, разрушающим вирус и высвобождающим его РНК. Далее, полученная смесь вводится в систему ID Now — небольшую коробку весом чуть менее 7 фунтов (3,18 кг).
В целом система основана на технологии, которая позволяет идентифицировать и усиливать отдельные последовательности генома коронавируса.
Технология основана на платформе Abbott ID Now, которая была разработана в штате Иллинойс и на сегодняшний день является наиболее распространенным тестом при оказании медицинской помощи в США. Сегодня этот тест широко применяется медиками для выявления гриппа, фарингита и респираторно-синцитиального вируса.
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