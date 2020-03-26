Болгария отложила переход на евро

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Власти Болгарии отложили на 2021 год начало процесса по переходу к использованию в качестве валюты евро на фоне пандемии коронавируса COVID-19 и ее негативного влияния на мировую экономику.
Об этом сказал управляющий Болгарским народным банком (БНБ) Димитр Радев в интервью телеканалу Нова ТВ, обнародованном в понедельник, 30 марта.
Он заявил, что “график присоединения к банковскому союзу и участию в механизме валютных курсов более не является реалистичным”.
При этом Радев считает незначительной отсрочку. Он отметил хорошее состояние банковского сектора Болгарии.
Ранее власти Болгарии заявляли о желании начать двухлетний процесс перехода к евро в июле 2020 года.
Присоединение к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II) и Европейскому банковскому союзу является первым этапом вступления стран в зону евро. Страна-претендент должна продержаться два года в механизме стабилизации валют ERM II, прежде чем присоединиться к зоне евро.
Болгария вошла в состав ЕС в 2007 году.
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