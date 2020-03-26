Нацбанк передал банкам $180 млн наличными

Национальный банк Украины провел аукцион по продаже наличных долларов среди системных банков Украины. Банкам передали 180 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Сегодня Национальный банк провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. Мы предложили банкам 180 млн долл. США наличными. Фактически всю сумму они полностью выкупили. На этот раз в этой операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков, в которых хранится почти весь объем валютных вкладов населения. В ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, на этой неделе будет еще одна операция по обмену наличного доллара, дефицит которого возник из-за перебоев с авиасообщением вследствие коронавируса. Так что вскоре проблема должна быть решена.

“Вместе с тем, по-прежнему советуем гражданам покупать и продавать валюту не в обменниках, а в онлайн-приложениях банков. Это современно и безопасно”, – добавили в Нацбанке.

Справка Finance.ua:

Первую такую ​​операцию с американской валютой НБУ провел на прошлой неделе на сумму 130 млн долл. США . Тогда банки также выкупили весь предлагаемый нами объем.