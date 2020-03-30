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Эксперт советует сейчас покупать жилье - цены вскоре вырастут на 10-15%

Эксперт советует сейчас покупать жилье - цены вскоре вырастут на 10-15%

Инвесторам, которые хотят и имеют возможность сейчас покупать жилье, рекомендуют делать первый взнос, ведь в перспективе ближайших трех месяцев цены вырастут на 10-15%. Об этом рассказала эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак.

“Вопрос, „покупать или не покупать жилье“, сейчас довольно сложный. Однако, если вы имеете ресурс и/или настоятельную потребность в собственном жилье и можете оплатить первый взнос за длительную рассрочку, например, и потом сможете стабильно ее выплачивать, лучше покупать уже сегодня. В перспективе ближайших трех месяцев в условиях карантина, нагрузки на экономику и роста инфляции, цены на жилье вырастут на 10-15% в наиболее ликвидных сегментах комфорт+, бизнес, бизнес+”, — отметила эксперт.

По ее словам, подскочит стоимость ЖК в форматах “город в городе”, многофункциональные жилые комплексы, эко-проекты.

“Подскочат цены из-за закономерного подорожания строительных материалов и рабочей силы. Сейчас, чтобы стимулировать покупателя к соглашению, многие компании прибегают к специальным антикризисным условиям, в частности застройщик Интеграл-Буд, например, зафиксировал цену в долларах по 25,5, что значительно ниже официального курса НБУ. При 100% оплате предлагают дисконты в 10-13% и спецусловия на квартиры”, — сказала Берещак.

По материалам УНН
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