0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 81 0

Бизнес поддерживает переход на выплаты в безналичной форме

Бизнес поддерживает переход на выплаты в безналичной форме

Чтобы снизить риски инфицирования, все чаще потребители предпочитают безналичный вид оплаты наличному.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что вирус может оставаться на деньгах в течение нескольких дней и рекомендуют избегать прикосновений к лицу и тщательно мыть руки после контакта с наличностью.

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации считают системный переход на безналичные платежи и выплаты целесообразным шагом в борьбе с коронавирусной инфекцией, ведь это позволит минимизировать контакты населения с наличными. Такая позиция и просьба поддержать данную инициативу НБУ отражена в официальном обращении Ассоциации к Премьер-министру Украины.

Национальный банк Украины обратился к Кабинету Министров Украины относительно перевода всех организаций, предприятий, физических лиц – получателей денежной помощи из средств государственного и местных бюджетов – на получение заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий, иных денежных выплат и субвенций на выплату исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими картами.

К тому же, в данном контексте все более актуальными становятся некоторые предложения Ассоциации к программе Государство в смартфоне.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.