Бизнес поддерживает переход на выплаты в безналичной форме

Чтобы снизить риски инфицирования, все чаще потребители предпочитают безналичный вид оплаты наличному.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что вирус может оставаться на деньгах в течение нескольких дней и рекомендуют избегать прикосновений к лицу и тщательно мыть руки после контакта с наличностью.

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации считают системный переход на безналичные платежи и выплаты целесообразным шагом в борьбе с коронавирусной инфекцией, ведь это позволит минимизировать контакты населения с наличными. Такая позиция и просьба поддержать данную инициативу НБУ отражена в официальном обращении Ассоциации к Премьер-министру Украины.

Национальный банк Украины обратился к Кабинету Министров Украины относительно перевода всех организаций, предприятий, физических лиц – получателей денежной помощи из средств государственного и местных бюджетов – на получение заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий, иных денежных выплат и субвенций на выплату исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими картами.

К тому же, в данном контексте все более актуальными становятся некоторые предложения Ассоциации к программе Государство в смартфоне.