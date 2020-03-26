Бизнес поддерживает переход на выплаты в безналичной форме

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Чтобы снизить риски инфицирования, все чаще потребители предпочитают безналичный вид оплаты наличному.
Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.
Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что вирус может оставаться на деньгах в течение нескольких дней и рекомендуют избегать прикосновений к лицу и тщательно мыть руки после контакта с наличностью.
Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации считают системный переход на безналичные платежи и выплаты целесообразным шагом в борьбе с коронавирусной инфекцией, ведь это позволит минимизировать контакты населения с наличными. Такая позиция и просьба поддержать данную инициативу НБУ отражена в официальном обращении Ассоциации к Премьер-министру Украины.
Национальный банк Украины обратился к Кабинету Министров Украины относительно перевода всех организаций, предприятий, физических лиц – получателей денежной помощи из средств государственного и местных бюджетов – на получение заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий, иных денежных выплат и субвенций на выплату исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими картами.
К тому же, в данном контексте все более актуальными становятся некоторые предложения Ассоциации к программе Государство в смартфоне.
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