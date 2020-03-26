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Что предусматривает антикризисный закон для граждан и для бизнеса

Что предусматривает антикризисный закон для граждан и для бизнеса

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).

За это решение проголосовали 312 депутатов.

Проверки. Документом предлагается до 30 июня продлить мораторий на проведение неналоговых проверок.

Пеня и штрафы. До 31 мая будет действовать освобождение от штрафов и пени по ЕСВ, а также мораторий на проверки по нему.

До 31 мая предлагают продлить сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ.

Увеличение лимитов для ФЛП-упрощенцев”:

Новые лимиты для 1-й, 2-й и 3-й групп “упрощенцев” составят 2 млн, 5 млн и 7 млн грн соответственно.

Медицина. Предлагают освободить от НДС оборот профильных лекарств и медсредств, направленных на борьбу с коронавирусом. Для производителей дезинфекторов предлагают временно убрать обязанность регистрации продукции в Минздраве, чтобы все желающие могли быстро начать их производство.

Для граждан:

  • Основания для получения скорой помощи по частичной безработице.
  • Временно освободят от штрафов и пени взятые до 2017 года потребительские кредиты.
  • Запретили банкам повышать процентные ставки по всем кредитным договорам.
  • Продолжение социальных выплат на период карантина.

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По материалам Finance.UA
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