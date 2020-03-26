Что предусматривает антикризисный закон для граждан и для бизнеса

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Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).
За это решение проголосовали 312 депутатов.
Проверки. Документом предлагается до 30 июня продлить мораторий на проведение неналоговых проверок.
Пеня и штрафы. До 31 мая будет действовать освобождение от штрафов и пени по ЕСВ, а также мораторий на проверки по нему.
До 31 мая предлагают продлить сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ.
Увеличение лимитов для ФЛП-упрощенцев”:
Новые лимиты для 1-й, 2-й и 3-й групп “упрощенцев” составят 2 млн, 5 млн и 7 млн грн соответственно.
Медицина. Предлагают освободить от НДС оборот профильных лекарств и медсредств, направленных на борьбу с коронавирусом. Для производителей дезинфекторов предлагают временно убрать обязанность регистрации продукции в Минздраве, чтобы все желающие могли быстро начать их производство.
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