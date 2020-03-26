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Парламент уволил министров Илью Емца и Игоря Уманского

Парламент уволил министров Илью Емца и Игоря Уманского

В ходе внеочередного заседания Верховной Рады Украины сегодня, 30 марта, парламент освободил от должности министра здравоохранения Илью Емца, а Игоря Уманского – с должности министра финансов.

В то же время парламент должен был рассмотреть и три вопроса о новых назначениях в Кабмине. Так, вместо Игоря Уманского предлагалось назначить Сергея Марченко, но депутаты не поддержали это решение. Вместо Ильи Емца предлагалось назначить Максима Степанова. Но это предложение нардепы также не поддержали.

Кроме того, в повестке дня был вопрос о назначении министром энергетики Ольгу Буславец, и, как сказал спикер Дмитрий Разумков, поступило письмо президенту с просьбой исключить этот вопрос из повестки дня. Что депутаты и сделали.

Справка Finance.ua:

  • Добавим, Емец вошел в команду нового премьер-министра Дениса Шмыгаля в начале месяца. Таким образом он пробыл в должности не более месяца.
  • Уманский приступил к работе министра 5 марта. Таким образом, он пробыл на этой должности 15 дней.
  • Верховная Рада Украины приняла решение о назначении Игоря Уманского на должность министра финансов 4 марта 2020 года.
По материалам РБК-Украина
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