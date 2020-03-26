Парламент уволил министров Илью Емца и Игоря Уманского

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В ходе внеочередного заседания Верховной Рады Украины сегодня, 30 марта, парламент освободил от должности министра здравоохранения Илью Емца, а Игоря Уманского – с должности министра финансов.
В то же время парламент должен был рассмотреть и три вопроса о новых назначениях в Кабмине. Так, вместо Игоря Уманского предлагалось назначить Сергея Марченко, но депутаты не поддержали это решение. Вместо Ильи Емца предлагалось назначить Максима Степанова. Но это предложение нардепы также не поддержали.
Кроме того, в повестке дня был вопрос о назначении министром энергетики Ольгу Буславец, и, как сказал спикер Дмитрий Разумков, поступило письмо президенту с просьбой исключить этот вопрос из повестки дня. Что депутаты и сделали.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За неосвещенные номерные знаки предусматривается штрафВчера, 20:34 - 3136 23
Зеленский спрогнозировал три сценария распространения коронавируса в Украине (видео)4 ч. назад - 1346 10
В Кабмине ожидают улучшения экономической ситуации уже во II полугодии4 ч. назад - 512 8
МВФ и Всемирный банк призывают G20 отложить взыскание долгов с беднейших стран26.03.2020, 21:36 - 1053 6
Украина может получить финансовую помощь минимум $10 млрд - Зеленский3 ч. назад - 794 4
Шмыгаль сообщил курс доллара в обновленном макропрогнозе (инфографика)5 ч. назад - 8107
В Нафтогазе объяснили снижение цены на газ для населенияВчера, 17:17 - 5586 1
Что должен помнить каждый вкладчик банка в Украине (инфографика)7 ч. назад - 4453 2
За неосвещенные номерные знаки предусматривается штрафВчера, 20:34 - 3136 23
Кто освобождается от начисления и уплаты платы за землюВчера, 16:10 - 2642
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернетаОколо часа назад - 68
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 3418 4
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 14635 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 799
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7319 4