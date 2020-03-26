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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1,7%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,74 грн до 28,18 грн (+1,6%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,58/27,65 до 28,03/28,06 (+1,6%/+1,5%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,53/28,36 до 28,00/28,59 (+1,7%/+0,8%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 3,0% до 2,1% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, тренд на рост доллара связан с ситуацией на мировом рынке. На фоне роста количества зараженных от коронавируса, продолжается бегство капитала с развивающихся рынков в защитные активы, и доллар растет практически ко всем валютам развивающихся стран.

“Кроме бегства капитала, на падение национальных валют действует снижения экспорта из-за схлопывания экономик торговых партнеров в условиях почти повсеместного введения режима карантина. Однако в ситуации плавающего курса, рост иностранных валют рано или поздно сменится падением. Для Украины триггером может стать заключение нового соглашения с МВФ”, – говорит Иосуб.

В этих условиях, рекомендует эксперт, имеет смысл диверсифицировать валюты, в которых хранятся сбережения, между гривной, долларом и евро. На начавшейся неделе Иосуб ожидает умеренного роста курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках около 28,3/28,7 грн”, – резюмирует старший аналитик Альпари.

По материалам Finance.UA
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