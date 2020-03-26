Кличко сообщил, когда в столице отключат отопление

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Отопительный сезон в столице может закончиться уже в конце этой недели.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
«По нормативам, мы можем выключать отопление, когда среднесуточная температура – не ниже плюс 8 градусов по Цельсию. До четверга у нас ночью, по прогнозу, пока минусовая температура. А дальше – уже должно потеплеть. Если прогноз не изменится, в конце этой недели мы будем завершать отопительный сезон в городе», – сказал Виталий Кличко.
Школы, детсады и некоторые административные учреждения в столице уже отключили от отопления раньше.
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