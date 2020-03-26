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Кличко сообщил, когда в столице отключат отопление

Кличко сообщил, когда в столице отключат отопление

Отопительный сезон в столице может закончиться уже в конце этой недели.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«По нормативам, мы можем выключать отопление, когда среднесуточная температура – не ниже плюс 8 градусов по Цельсию. До четверга у нас ночью, по прогнозу, пока минусовая температура. А дальше – уже должно потеплеть. Если прогноз не изменится, в конце этой недели мы будем завершать отопительный сезон в городе», – сказал Виталий Кличко.

Школы, детсады и некоторые административные учреждения в столице уже отключили от отопления раньше.

Справка Finance.ua:

  • Автономное отопление сэкономит украинцам 30-35% за доставку газа. На протяжении первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить на 30-35% меньше, чем в первом квартале 2019 года.
По материалам Finance.UA
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