Кличко сообщил, когда в столице отключат отопление

Отопительный сезон в столице может закончиться уже в конце этой недели.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«По нормативам, мы можем выключать отопление, когда среднесуточная температура – не ниже плюс 8 градусов по Цельсию. До четверга у нас ночью, по прогнозу, пока минусовая температура. А дальше – уже должно потеплеть. Если прогноз не изменится, в конце этой недели мы будем завершать отопительный сезон в городе», – сказал Виталий Кличко.

Школы, детсады и некоторые административные учреждения в столице уже отключили от отопления раньше.

Справка Finance.ua: