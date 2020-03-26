Доллар за 30? Прогнозы читателей Finance.ua относительно курса в апреле

Большинство читателей Finance.ua считают, что в следующем месяце стоимость доллара достигнет отметки свыше 30 гривен.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на портале.

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Из-за волны паники относительно COVID-19 создан ажиотаж на рынке, поэтому доллар будет держаться на уровне 30-31 грн. В частности, такую ситуацию предполагает пользователь yalta1965:

Похожее мнение относительно паники и спекуляций вокруг нее и имеет форумчанин 777serg87, однако его прогнозы отличаются:

Mr_Shark прогнозирует курс на уровне 30-37 гривен за доллар и подробно обосновывает свою позицию. По его словам, это будет иметь и положительные последствия – снижение цены на газ и нефть, возможно, на длительные сроки:

Доллар по 35 гривен прогнозирует пользователь PSL и обосновывает свое мнение несколькими факторами, среди которых – снижение банками процентов по депозитам и паника среди населения:

cosmozoo2008 также поделился соображениями относительно курса. По его словам, падение цен на нефть и другие подобные факторы должны были бы еще больше укрепить нацвалюту, а реальная стоимость доллара должна быть на уровне 18-20 гривен. Однако из-за “карантинного ажиотажа” валюты курс доллара увеличился:

Форумчанка cool_taro2020 считает, что скачок курса был запланированным, и если бы не вирус, для этого появилась бы другая причина:

Читатель laotzu уверен, что в ближайшее время курс будет на уровне 36 гривен за доллар при оптимистическом и 40-50 гривен – при пессимистическом прогнозе:

Похожий прогноз дал и пользователь alioxa. Среди факторов, которые будут формировать курс, он называет потребность Украины в выплате кредитов, ООВДП с “заоблачными процентами” и потенциальное отсутствие нового транша от МВФ:

denislitvinchuk уверен, что при закладывании в бюджет курса доллара на уровне 30 гривен правительство руководствовалось определенными данными, а паника вокруг COVID-19 стала спусковым крючком. Поэтому доллар вряд ли “вернется обратно”: